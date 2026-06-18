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«Я точно не ожидал оказаться на подиуме». Норрис — о третьем месте в Барселоне

«Я точно не ожидал оказаться на подиуме». Норрис — о третьем месте в Барселоне
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Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что результат Гран-при Испании превзошёл его ожидания.

«Я просто не ожидал, что окажусь настолько близко. Нельзя сказать, что я напрямую боролся с «Мерседесом», но я всё время держался рядом. Я совсем ненамного отставал, и, честно говоря, не ожидал, что смогу быть настолько близко к ним на протяжении всей гонки.

Особенно если учесть, что после первого отрезка я, кажется, проигрывал Джорджу уже около 12 секунд. То, что нам удалось всё развернуть в свою пользу и что наши пит-стопы приходились на удачные моменты, говорит о хороших тенденциях. Поэтому своей гонкой я вполне доволен.

Думаю, было видно, насколько сильнее мне приходилось атаковать по сравнению с ними в первой и второй трети отрезка. Потому что потом было заметно, насколько сильнее у меня падал темп в заключительной трети отрезка из-за деградации шин. Но сам факт того, что мы были так близко, даёт команде немало позитивных сигналов.

Это был гораздо лучший день, чем я предполагал. Я точно не ожидал оказаться на подиуме. Поэтому просто приятно снова быть здесь, приятно наконец добраться до финиша. Я уже давно не видел клетчатый флаг, так что здорово снова его увидеть и вновь отблагодарить команду хорошим результатом», — приводит слова Норриса RacingNews365.

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