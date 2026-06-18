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«Он удивил всех». Боттас восхитился прогрессом Антонелли по ходу нынешнего сезона

«Он удивил всех». Боттас восхитился прогрессом Антонелли по ходу нынешнего сезона
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Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас высоко оценил выступления гонщика «Мерседеса» Кими Антонелли в нынешнем сезоне и признался, что молодой итальянец превзошёл его ожидания.

«То, что он показывает в этом году, действительно впечатляет. Очевидно, что сейчас у него отличный импульс и очень высокая уверенность в себе. Но на таких особенных трассах, как Монако, всё становится ещё заметнее. Там он был действительно очень быстр и при этом вообще не допускал ошибок. Так что за этим приятно наблюдать.

Думаю, зимой он сделал очень серьёзный шаг вперёд. Мне кажется, он просто обрёл ту уверенность в машине и вне машины, которой ему иногда не хватало в прошлом году, что вполне естественно. Так что я очень впечатлён. И даже немного удивлён.

Я ожидал, что во втором году он прибавит. Обычно именно так и происходит. Но мне кажется, он удивил всех, включая саму команду. Как я уже сказал, сейчас он выступает на очень высоком уровне, избегает ошибок и при этом остаётся быстрым. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Хотя впереди ещё очень длинный сезон», — приводит слова Боттаса GPblog.

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