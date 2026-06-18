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Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему Антонелли находится в более выгодном положении, чем Расселл

Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему Антонелли находится в более выгодном положении, чем Расселл
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Бывший пилот Формулы-1 Арну Рено считает, что, несмотря на лидерство Андреа Кими Антонелли в чемпионате, именно Джордж Расселл находится под большим давлением внутри «Мерседеса».

«Пока ещё рано судить, мы даже не добрались до середины чемпионата. В Барселоне Джордж Расселл был быстрее Кими Антонелли на тренировках и в квалификации. Команда не могла попросить его уступить позицию. Однако ситуация британца сейчас достаточно сложная… Для него сейчас поставлено на карту очень многое. Если он проиграет чемпионат, его будущее может оказаться под вопросом.

Итальянец же может выступать гораздо спокойнее. Ему всего 19 лет, и за всю карьеру он провёл лишь 31 гонку. Поэтому ожидания от них совершенно разные. Кими пользуется большой поддержкой команды и самого Вольфа, и я считаю, что у него хорошие шансы выиграть титул.

Однако «Мерседес» должен быть осторожен. В прошлом уже было немало столкновений между напарниками», — приводит слова Рено издание La Gazzetta dello Sport.

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