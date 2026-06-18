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«Болезненный момент». Брандл прокомментировал сход Антонелли на Гран-при Барселоны

«Болезненный момент». Брандл прокомментировал сход Антонелли на Гран-при Барселоны
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Бывший пилот Формулы-1 и комментатор Sky Sports Мартин Брандл считает, что сход пилота «Мерседеса» и лидера личного зачёта Кими Антонелли на Гран-при Испании может иметь последствия для борьбы за чемпионский титул.

«Вскоре после того, как Антонелли наконец удалось обогнать Расселла, его машина остановилась за четыре круга до финиша. Для лидера чемпионата это был крайне болезненный момент. И внезапно, всего через неделю после его великолепной победы в Монако, его преимущество над Хэмилтоном сократилось до 41 очка, а над Расселлом — до 50.

При том что в этом сезоне ещё можно набрать 399 очков, это уже не выглядит таким подавляющим преимуществом, каким оно казалось вечером в субботу», — приводит слова Брандла издание RacingNews365.

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