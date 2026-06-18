Рене Арну: Леклер не ожидал, что Хэмилтон окажется настолько конкурентоспособным

Бывший пилот Формулы-1 Рене Арну высказался об успехах пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона и о том, как они повлияли на его напарника Шарля Леклера.

«Они оба меня удивили. Я думал, что Хэмилтон с возрастом утратил свою прежнюю остроту, но он доказал, что является настоящим чемпионом. Он взвалил команду на свои плечи и завоевал доверие болельщиков. «Феррари» же сделала огромный шаг вперёд. Обновления сработали. Чемпионат ещё очень длинный. Есть все составляющие для борьбы с «Мерседесом» до самого конца сезона.

Сейчас моральное состояние Леклера находится на самом дне. Он показал уязвимость, которой в какой-то степени никто не ожидал, допускает слишком много ошибок. Он разбил машину в Майами, Монако и Барселоне.

Очевидно, что Шарль не чувствует себя комфортно за рулём этого болида, но проблема прежде всего носит психологический характер. Он не ожидал, что Хэмилтон окажется настолько конкурентоспособным», — приводит слова Арну издание La Gazzetta dello Sport.