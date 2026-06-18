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Вольф: Бриаторе позвонил мне и сказал, что хочет лучший двигатель. А он не у нас

Вольф: Бриаторе позвонил мне и сказал, что хочет лучший двигатель. А он не у нас
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поддержал систему доработки силовых установок по ходу сезона (ADUO) и пошутил над слухами, что у немецкой команды лучший двигатель. Ранее источники раскрыли результаты, по итогам которых у «Ред Булл» оказался лучший мотор.

«ADUO был создан как защитный механизм, чтобы избежать повторения ситуации 2014 года. Тогда один производитель двигателей получил огромное преимущество над остальными и доминировал в Формуле-1 благодаря объёму тестов и результатам на трассе. Мы были на стороне победителей, но именно такого сценария хотели избежать.

Особенно с учётом прихода новых производителей, таких как «Ауди» а также в определённой степени «Хонда» вместе с «Астон Мартин» и, конечно, «Ред Булл». Так работает эта система, и я считаю, что это правильно.

Теперь можно обсуждать, нужны ли корректировки двигателя, как это делается в аэродинамике. Бриаторе позвонил мне и сказал, что хочет лучший двигатель… А теперь ADUO установил, что он не у нас», — приводит слова Вольфа FormulaPassion.

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