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Култхард считает, что Сайнс присматривается к другим командам

Култхард считает, что Сайнс присматривается к другим командам
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс уже задумывается о возможности вернуться в одну из ведущих команд чемпионата.

«Давайте будем откровенны: Сайнс определённо присматривается к тому, где может появиться его следующий шанс. Он пришёл из «Феррари», которая выигрывала Гран-при, а теперь выступает за «Уильямс», где рады уже тому, что удаётся набрать очки. Он хочет снова оказаться на том уровне.

Этот путь для «Уильямс» займёт ещё несколько лет. Поэтому мы должны признать достигнутый прогресс. Но, конечно, это «Уильямс». И само это имя заставляет нас ожидать большего», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.

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