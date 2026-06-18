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Жак Вильнёв — о Расселле: создавалось впечатление, что он уже проиграл борьбу Антонелли

Жак Вильнёв — о Расселле: создавалось впечатление, что он уже проиграл борьбу Антонелли
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла за защиту в борьбе с Андреа Кими Антонелли на Гран-при Барселоны-Каталуньи. По словам экс-пилота Формулы-1, британец не выглядел как гонщик, борющийся за чемпионство.

«Рассел не слишком хорошо защищался, не так ли? Он очень поздно начал манёвр и оставил открытую лазейку. Это не походило на гонщика, борющегося за чемпионство. Создавалось впечатление, что он уже проиграл борьбу своему напарнику, и, честно говоря, Расселл провёл разочаровывающую гонку. У него не было темпа. Вспомните, как он выступил в квалификации — он опережал своего напарника. У него не было темпа, он отставал и чувствовал давление. Очень разочаровывающе», — приводит слова Вильнёва издание RacingNews365.

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