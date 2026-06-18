Сайнс — об отставании «Уильямса»: нам нужно делать больше, чем мы делаем сейчас

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс призвал команду «делать больше» для улучшения результатов. Испанец признал, что команда отстаёт от соперников на среднескоростных и высокоскоростных трассах.

«Я знаю, что нас ждёт, и, безусловно, обновления, которые обычно внедряются в этой команде, как правило, действительно работают. Но в то же время я не уверен, хватит ли этого, чтобы сокращать отставание, которое у нас есть, на таких трассах, как Барселона. Нам нужно делать больше, чем мы делаем сейчас. Каждую неделю чрезвычайно важно находить дополнительную прижимную силу или снижать вес на несколько килограммов. Я понимаю, что команда работает на пределе возможностей, и сейчас мы все выкладываемся на полную.

Отставание от средней группы в целом соответствует нашим ожиданиям. Просто мы оказались на трассе, где преобладают участки со средней и высокой скоростью, а именно на таких трассах у нас возникали серьёзные проблемы. В Сузуке мы значительно отставали от команд средней группы — на полкруга. Это показывает, что, даже если ты улучшаешься, другие тоже не отстают. Даже если мы внесли некоторые изменения в Майами и Канаде, их нужно удвоить.

Когда мы приедем в Сильверстоун, будет ещё сложнее. Думаю, поездки в Канаду, Монако и Австрию — это своего рода временное облегчение. А потом предстоят Сильверстоун, Спа и Венгрия. Нам нужно это осознавать и не забывать, что для нас есть как удачные, так и неудачные трассы. Нам нужно понимать, что Барселона — очень хорошая трасса для оценки производительности болида. Мы отставали от лидеров на 1,6-1,9 секунды и почти на шесть-семь десятых — от первых болидов средней группы. Это и есть наша цель», — приводит слова Сайнса издание PlanetF1.