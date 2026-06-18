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Майк Крак рассказал, почему «Астон Мартин» отказался от мелких обновлений по ходу сезона

Майк Крак рассказал, почему «Астон Мартин» отказался от мелких обновлений по ходу сезона
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Руководитель гоночных операций «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что команда придерживается стратегии Эдриана Ньюи по отказу от мелких обновлений в пользу значительного пакета позже в сезоне.

«Да, я согласен, это давит на всех. Это чувствуется. Ощущается в боксах. Особенно у гонщиков. Мы обсуждали это ранее. Ситуация очень сложная. С другой стороны, у нас сильный лидер. Когда решение принято, мы все должны его поддержать, даже если это непросто. Наша задача — сохранять высокий уровень мотивации и учиться как можно больше.

Думаю, с этой машиной ещё многое можно улучшить. Было бы легко сказать: давайте просто будем ездить по кругу и ждать обновлений. Но некоторые из наших проблем никуда не денутся, и нам нужно их решать. Нужно использовать те возможности, которые есть сейчас, чтобы исправить положение — или хотя бы улучшить ситуацию.

Управляемость, переключение передач, реакция всей трансмиссии, динамика. Я считаю, что в этих аспектах нам ещё предстоит проделать большую работу, и любые связанные с ними проблемы не будут решены просто за счёт увеличения мощности или прижимной силы. Они останутся. Поэтому их нужно устранять. Я не думаю, что обязательно менять само «железо», скорее речь идёт о том, как всё это работает во взаимодействии.

Если бы это была только одна проблема, всё было бы довольно просто. Лэнс [Стролл] считал, что у него есть сложность, и это явно связано с управляемостью. Так что я не думаю, что данные вопросы решены. Эта трасса, вероятно, выявила их, но при этом её характер, по сути, не мог быть более отличным от Монако. Здесь много высокоскоростных и среднескоростных поворотов, очень мало низкоскоростных, а там всё наоборот: приходится бороться за то, чтобы шины заработали, а здесь — за то, чтобы их охладить. Так что это действительно совершенно разные трассы, но тот факт, что мы отстаём на обеих, показывает: на мой взгляд, нам нужно работать над всеми аспектами», — приводит слова Крака издание PlanetF1.

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