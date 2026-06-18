Майк Крак рассказал, почему «Астон Мартин» отказался от мелких обновлений по ходу сезона

Руководитель гоночных операций «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что команда придерживается стратегии Эдриана Ньюи по отказу от мелких обновлений в пользу значительного пакета позже в сезоне.

«Да, я согласен, это давит на всех. Это чувствуется. Ощущается в боксах. Особенно у гонщиков. Мы обсуждали это ранее. Ситуация очень сложная. С другой стороны, у нас сильный лидер. Когда решение принято, мы все должны его поддержать, даже если это непросто. Наша задача — сохранять высокий уровень мотивации и учиться как можно больше.

Думаю, с этой машиной ещё многое можно улучшить. Было бы легко сказать: давайте просто будем ездить по кругу и ждать обновлений. Но некоторые из наших проблем никуда не денутся, и нам нужно их решать. Нужно использовать те возможности, которые есть сейчас, чтобы исправить положение — или хотя бы улучшить ситуацию.

Управляемость, переключение передач, реакция всей трансмиссии, динамика. Я считаю, что в этих аспектах нам ещё предстоит проделать большую работу, и любые связанные с ними проблемы не будут решены просто за счёт увеличения мощности или прижимной силы. Они останутся. Поэтому их нужно устранять. Я не думаю, что обязательно менять само «железо», скорее речь идёт о том, как всё это работает во взаимодействии.

Если бы это была только одна проблема, всё было бы довольно просто. Лэнс [Стролл] считал, что у него есть сложность, и это явно связано с управляемостью. Так что я не думаю, что данные вопросы решены. Эта трасса, вероятно, выявила их, но при этом её характер, по сути, не мог быть более отличным от Монако. Здесь много высокоскоростных и среднескоростных поворотов, очень мало низкоскоростных, а там всё наоборот: приходится бороться за то, чтобы шины заработали, а здесь — за то, чтобы их охладить. Так что это действительно совершенно разные трассы, но тот факт, что мы отстаём на обеих, показывает: на мой взгляд, нам нужно работать над всеми аспектами», — приводит слова Крака издание PlanetF1.