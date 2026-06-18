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Алекс Маркес вернётся в MotoGP на ГП Чехии через месяц после страшной аварии в Барселоне

Алекс Маркес вернётся в MotoGP на ГП Чехии через месяц после страшной аварии в Барселоне
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Пилот «Грезини» Алекс Маркес получил медицинское разрешение на участие в первой практике Гран-при Чехии в Брно. Испанец пропустил два этапа после того, как сломал ключицу и повредил позвоночник в аварии на Гран-при Каталонии.

MotoGP 2026. Этап 10, Брно, Чехия
Гран-при Чехии. Свободная практика 1
19 июня 2026, пятница. 11:45 МСК
Не началось

«Я ещё не в полной форме. Поэтому мне нужно постепенно во всём разобраться. Я буду очень трезво оценивать своё состояние, тренировка за тренировкой, чтобы понять, есть ли у меня шанс продолжить.

Первые полторы недели были довольно тяжелыми. Потому что я не мог ничего делать. Только гипербарическая терапия и всё такое, но больше ничего. Так что после этих полутора недель я начал активно заниматься физиотерапией, проводил много часов на множестве тренажёров… пытаясь восстановиться. Но да, после третьей недели я начал тренироваться в более привычном режиме. И я смог поставить перед собой… чёткую цель — вернуться сюда. С психологической точки зрения было очень важно оказаться здесь, снова стать частью этого мира. Понимаете, быть с командой, находиться в паддоке.

Если ты пытаешься просто отбросить это в сторону и сказать: «Это произошло, но я не хочу особо на этом зацикливаться», то, по-моему, так будет ещё хуже. В то воскресенье в больнице я начал восстанавливать память. И я сказал: «Ладно, я хочу ещё раз увидеть ту аварию». А потом я начал вспоминать, что я принимаю это как часть работы. Понимаете, это часть этого мира. Это то, что нам нужно принять и о чём мы часто забываем. Но это то, что может случиться. У мотоцикла, знаете, с механической или электрической стороны в любой момент может возникнуть проблема. И это то, о чём мы часто забываем», — приводит слова Маркеса издание Motorsport.

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