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«Ред Булл» может предложить Ферстаппену долю в «Рейсинг Буллз» — Джо Сейвуд

«Ред Булл» может предложить Ферстаппену долю в «Рейсинг Буллз» — Джо Сейвуд
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Руководство «Ред Булл» рассматривает нестандартный вариант, чтобы сохранить четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в своей системе. Как сообщает авторитетный журналист Джо Сейвуд в своей рассылке Business of Motorsport, в паддоке Формулы-1 обсуждается возможность передачи нидерландцу контрольного пакета акций команды «Рейсинг Буллз»

По информации источника, такой сценарий может стать одним из решений на фоне обсуждений возможного запрета на владение несколькими командами одним собственником. Ранее президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявлял, что федерация изучает вопрос двойного владения командами в чемпионате.

При этом журналист подчеркнул, что считает такой вариант маловероятным, однако сам факт появления подобных слухов говорит о том, что в «Ред Булл» рассматривают различные способы удержать своего лидера.

Сам Сейвуд ожидает, что Ферстаппен останется в «Ред Булл» как минимум до конца сезона 2027 года, несмотря на продолжающиеся разговоры о возможной активации пунктов о досрочном расторжении контракта.

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