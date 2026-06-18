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Роб Смедли: сотрудники «Феррари» в восторге от Хэмилтона, возносят его на пьедестал

Роб Смедли: сотрудники «Феррари» в восторге от Хэмилтона, возносят его на пьедестал
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Бывший гоночный инженер «Феррари» Роб Смедли заявил, что его бывшие коллеги по итальянской команде в восторге от семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

«Был долгий период без побед. Теперь они только что выиграли, и это была очень хорошая победа. Её им не подарили — они одержали её по заслугам. Думаю, все очень довольны, и я состою во многих чатах со всеми своими бывшими коллегами, и они буквально на седьмом небе от счастья из-за Льюиса. Они просто обожают его.

Мы говорили об этом: история может стать похожей на то, что было с Михаэлем Шумахером. Если Льюис сможет полностью освоить машину, поднять команду на новый уровень, начать выигрывать гонки и привести их к чемпионским титулам, его будут просто боготворить. Всякий раз, читая итальянские газеты или разговаривая с друзьями из «Феррари», я вижу: они все его любят, все возносят его на пьедестал. Он становится всё лучше и лучше», — заявил Смедли в подкасте High Performance.

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