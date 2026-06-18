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Алонсо: надеюсь, пакет обновлений «Астон Мартин» позволит бороться в середине пелотона

Алонсо: надеюсь, пакет обновлений «Астон Мартин» позволит бороться в середине пелотона
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что надеется на крупный пакет обновлений, который позволит команде бороться в середине пелотона во второй половине сезона.

«Пакет обновлений будет направлен на то, чтобы вывести команду на новый уровень и подготовить её к 2027 году. Но этот процесс растянется до следующего сезона, потому что нам, безусловно, нужно улучшить своё положение. При этом я думаю, что мы надеемся во второй половине года стать более конкурентоспособными и начать бороться за места в середине таблицы. Да, это и есть наша цель», — приводит слова Алонсо издание PlanetF1.

«Астон Мартин» решил отказаться от мелких обновлений в пользу одного крупного пакета, который должен появиться до или после летнего перерыва. В Барселоне команда отставала от ближайшего соперника на секунду в квалификации и завершила гонку с двойным сходом.

После семи этапов «Астон Мартин» занимает 10-е место в Кубке конструкторов.

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