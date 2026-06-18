Норрис — о Расселле: он должен найти свой собственный способ справиться с давлением

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис заявил, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу предстоит непростой выбор в подходе к оставшейся части сезона после того, как он проиграл 50 очков напарнику Андреа Кими Антонелли.

«У всех разные взгляды. Я всегда оказывал на себя сильное давление. Не знаю, делает ли то же самое Джордж, ощущает ли он его вообще. Не знаю, в какой именно ситуации он находится сейчас. В то же время он всегда был довольно уверенным в себе парнем. А вот я в прошлом году прошёл путь от почти полного отсутствия этого чувства до мысли: «Что мне теперь терять?» Он же перешёл от довольно сильной уверенности к тому, что, возможно, частично её утратил. Вероятно, дойдя до такого момента, каждый гонщик должен найти свой собственный способ справиться. Нет единого рецепта, подходящего всем. Трудно точно понять, что именно нужно делать в такой ситуации. Надо ли давить на себя ещё сильнее? Или постараться не обращать на это внимания?

Как только кто-то называет тебя претендентом на титул и ты оказываешься в такой ситуации, приходится думать о множестве вещей. У него к тому же есть напарник, который показывает просто невероятные результаты. Наверное, даже лучше, чем, я бы сказал, ожидало здесь большинство. На него давит присутствие очень сильного партнёра, составляющего ему невероятную конкуренцию и не допускающего ни единой ошибки. А у тебя самого своя задача — просто выжать из себя максимум», — приводит слова Ландо издание RacingNews365.