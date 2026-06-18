«Мерседес» отозвал запрос на пересмотр штрафов Джорджа Расселла в Монако — источник

Команда «Мерседес» отозвала петицию на право пересмотра решения стюардов в отношении пилота Джорджа Расселла по итогам Гран-при Монако, сообщает журналист Люк Смит в социальной сети Х.

Немецкий коллектив подал запрос на пересмотр двух штрафов, полученных британским гонщиком во время гонки в Монте-Карло. Официальная причина отзыва петиции не уточняется.

Изначально Расселла наказали пятисекундным штрафом за превышение скорости на пит-лейне. По правилам, гонщик должен был либо отбыть его на ближайшей остановке, либо доехать до финиша без заезда в боксы (в этом случае к итоговому времени добавили бы пять секунд). Однако после появления на трассе машины безопасности Расселл всё же свернул к механикам, где команда провела обслуживание в обычном режиме, не выждав положенное время для погашения первого взыскания. Это нарушение привело к новому, более суровому наказанию — на этот раз в виде проезда по пит-лейну.