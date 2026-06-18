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«Это то, чем я хочу заняться». Куартараро — о намерении провести тесты за рулём болида Ф-1

«Это то, чем я хочу заняться». Куартараро — о намерении провести тесты за рулём болида Ф-1
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Пилот MotoGP Фабио Куартараро заявил, что по-прежнему хочет сесть за руль болида Формулы-1. Предыдущие планы француза по тестам с «Мерседесом» сорвались.

«Да, конечно, [я хочу сесть за руль болида]. У нас была договорённость, но мы так и не реализовали её. Но я побывал на симуляторе, показал неплохие результаты, так что это то, чем я хочу заняться в жизни, и мы что-нибудь организуем.

Я проехал 60 кругов в Сильверстоуне на симуляторе и отстал от [Валттери] Боттаса на 2.2 секунды. Так что результаты были неплохими», — приводит слова Куартараро издание Motorsport.

27-летний гонщик должен был пилотировать одну из машин немецкой команды, выигравших чемпионат, во время частных тестов в конце 2022 года — через год после завоевания первого титула MotoGP в составе «Ямахи». На тот момент у «Мерседеса» и «Ямахи» было два титульных спонсора — Monster Energy и Petronas, что создавало коммерческую возможность для обеих команд и их партнёров.

Ранее подобный кроссовер уже проходил: в 2019 году Льюис Хэмилтон и Валентино Росси обменялись техникой.

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