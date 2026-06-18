Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лео Туррини: уверен, в «Феррари» сомневаются, что смогут догнать «Мерседес» по двигателю

Лео Туррини: уверен, в «Феррари» сомневаются, что смогут догнать «Мерседес» по двигателю
Комментарии

Технический отдел «Феррари», по информации итальянского журналиста Лео Туррини, не верит в возможность полностью ликвидировать отставание в мощности от «Мерседеса» в борьбе за чемпионский титул, даже с учётом модернизации. В «Скудерии» планируют представить обновлённый двигатель на Гран-при Австрии, однако в Маранелло уже смирились, что полностью сократить разрыв не удастся.

«Я точно знаю, что в Маранелло работают как сумасшедшие, чтобы быть готовыми уже к Австрии. Но я также абсолютно уверен, что технические специалисты во главе с инженером [Энрико] Гуалтьери исключают возможность полностью закрыть разрыв в мощности с «Мерседесом».

Если сегодня отставание составляет 30 л. c., то с ADUO его можно сократить до 10-15. Возможно. Возможно, потому что «Мерседес» может вмешаться и в работу электрооборудования. До сих пор аккумуляторы были единственным слабым местом «Серебряных стрел», — приводит слова Туррини издание F1 Oversteer.

Сейчас читают:
Роб Смедли: сотрудники «Феррари» в восторге от Хэмилтона, возносят его на пьедестал
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android