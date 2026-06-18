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В ФИА подтвердили отзыв петиции «Мерседеса» о пересмотре результатов Гран-при Монако

В ФИА подтвердили отзыв петиции «Мерседеса» о пересмотре результатов Гран-при Монако
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В Международной автомобильной федерации (ФИА) подтвердили, что «Мерседес» отозвал петицию о праве на пересмотр результатов Гран-при Монако. Немецкий коллектив должен был представить свои аргументы стюардам в субботу, однако за два дня до слушаний отказался от этой идеи.

«Стюарды были проинформированы командой «Мерседес» о том, что она отзывает ходатайство о пересмотре решений стюардов Гран-при Монако 2026 года относительно нарушения статьи B1.6.3a Спортивного регламента Формулы-1 в отношении автомобиля №63», — говорится в заявлении ФИА.

Несмотря на отказ «Мерседеса» от дальнейших действий, по сообщениям The Race, «Макларен» и «Ред Булл» намерены продолжить разбирательство и передать дело в Международный апелляционный суд ФИА.

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