В ФИА подтвердили отзыв петиции «Мерседеса» о пересмотре результатов Гран-при Монако

В Международной автомобильной федерации (ФИА) подтвердили, что «Мерседес» отозвал петицию о праве на пересмотр результатов Гран-при Монако. Немецкий коллектив должен был представить свои аргументы стюардам в субботу, однако за два дня до слушаний отказался от этой идеи.

«Стюарды были проинформированы командой «Мерседес» о том, что она отзывает ходатайство о пересмотре решений стюардов Гран-при Монако 2026 года относительно нарушения статьи B1.6.3a Спортивного регламента Формулы-1 в отношении автомобиля №63», — говорится в заявлении ФИА.

Несмотря на отказ «Мерседеса» от дальнейших действий, по сообщениям The Race, «Макларен» и «Ред Булл» намерены продолжить разбирательство и передать дело в Международный апелляционный суд ФИА.