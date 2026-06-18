Култхард — о Хэмилтоне: вся его карьера слегка напоминает голливудский сценарий

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард заявил, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вернулся на свой лучший уровень и у него есть реальные шансы побороться за чемпионский титул в 2026 году после первой победы за «Феррари» в Барселоне.

«Я испытываю смесь абсолютного восхищения и облегчения. Облегчение — потому что некомфортно подвергать сомнению уровень такого гонщика, как Льюис. В последние пару лет, особенно в нашей работе, где приходится смотреть на данные и задавать вопросы, исходя из этого… Вся карьера Льюиса была настолько высокой планкой, что, когда в середине прошлого года он говорил: «Замените гонщика», находясь на своём дне, сомневаясь в себе…

Действительно казалось, что мы видели лучшую версию Льюиса, однако то, что мы только что увидели — это и есть лучшая версия Льюиса вдобавок к его сильному началу сезона. Он идёт вторым в чемпионате мира, у «Мерседеса» есть проблемы с надёжностью, и по ходу года это будет только усугубляться. Так можем ли мы говорить, что он находится в борьбе за чемпионский титул? Макс отыграл сто очков в прошлом году и почти взял титул в Абу-Даби.

Вся карьера Льюиса слегка напоминает голливудский сценарий. Я знаю, нас уже познакомили с Голливудом с помощью фильма «Формула-1» и всего того успеха, что с этим связан. И если вы Liberty Media, то лучше и быть не может.

Льюис снова обрёл свой кураж с начала года, и на это здорово смотреть. Может показаться, что мы все сейчас запрыгиваем в уходящий поезд, однако спорт сам показывает нам результаты, и это выступление было мирового класса», — приводит слова Култхарда официальный сайт Формулы-1.