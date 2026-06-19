Окон: моя задача в том, чтобы указать, где нам нужно улучшиться, и добиться решений

Пилот «Хааса» Эстебан Окон рассказал, что считает своей главной задачей в команде определение приоритетных направлений для развития болида. Француз отметил, что руководитель команды Аяо Комацу помогает быстро находить решения возникающих проблем и двигать коллектив вперёд.

«Мне кажется, что моя задача заключается именно в том, чтобы точно указать, в каких областях нам нужно улучшиться, и добиться решений по этим вопросам как можно быстрее. Ведь в Формуле-1 работа делится между разными подразделениями, и некоторые вещи являются приоритетными, а другие — нет. Но то, о чём мы говорим, очень важно и требует довольно быстрого решения.

Аяо очень помогает в этом. Аяо — тот человек, который, когда у нас что-то не получается, помогает очень быстро прийти к выводу и исправить ситуацию к следующему разу.

С тех пор как я присоединился к команде, было много случаев, которые нам удалось быстро устранить, но остаются и некоторые проблемы, которые существуют уже давно и которые мы пока обходим, поскольку их решение требует значительных ресурсов. Некоторые вещи являются приоритетными, однако моя задача — действительно показать, что именно является приоритетом, и продвигать это вперёд.

Я считаю, что наличие человека, который понимает все потребности команды, — это очень позитивный момент. Поскольку Аяо ранее работал в команде в качестве главного инженера, он по возможности участвует во всех обсуждениях, и его способность видеть общую картину — понимать, на что следует направлять усилия и какую пользу это принесёт команде, — очень ценна», — приводит слова Окона издание Motorsport Week.

Окон выступает за «Хаас» с сезона-2025. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном напряжении в отношениях между французом и Комацу, однако обе стороны их категорически опровергли.