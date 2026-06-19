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Стелла — об обновлениях «Макларена»: хотим смотреть на свою собственную траекторию

Стелла — об обновлениях «Макларена»: хотим смотреть на свою собственную траекторию
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда намерена сосредоточиться на собственной траектории развития, а не на действиях соперников, сообщает GPblog.

«Мы нацелены на то, чтобы в ближайших гонках продолжать развивать машину, привозя обновления, но при этом мы уверены, что и наши соперники тоже будут их привозить. Честно говоря, мы хотим смотреть на свою собственную траекторию, хотим убедиться, что от гонки к гонке мы улучшаем машину, а затем позволим результатам прийти самим собой. Так что сейчас максимальный фокус, я бы сказал, внутренний — на том, что нам нужно сделать для улучшения машины», — приводит слова Стеллы издание GPblog.

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