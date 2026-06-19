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Льюис Хэмилтон — о победе в Барселоне: доказал, что не теряю форму

Льюис Хэмилтон — о победе в Барселоне: доказал, что не теряю форму
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что его результаты в начале сезона-2026 доказали, что прежнюю форму возможно вернуть через упорную работу. В воскресенье британец одержал первую победу за «Феррари» на Гран-при Барселоны-Каталуньи, прервав 686-дневную серию без побед.

«Каждая из побед по-своему особенная. У любой из них есть история. Гонка в Сильверстоуне в 2024 году стала для меня знаковым моментом, потому что тогда я даже не думал, что когда-нибудь смогу снова победить. А после такого года, как прошлый, безусловно, случалось, что я думал: «Чёрт, может, и правда, достигнув определённой отметки, ты теряешь форму?»

Но я доказал, что это не так. У тебя всегда есть потенциал, просто нужно работать. Требуется настойчивость, постоянная вера в себя, чтобы заглянуть вглубь, поддерживать живую энергию и оставаться в тонусе. Я отлично чувствую себя физически, соревнуясь с 19-летними спортсменами, которые показывают потрясающие результаты, но и сам ощущаю себя прекрасно», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

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