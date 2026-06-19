Антонелли может встретиться с Папой Римским Львом XIV — Corriere dello Sport

Лидер Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли в ближайшее время может получить аудиенцию у Папы Римского Льва XIV.

«В Ватикане уверены: вскоре Лев XIV предоставит аудиенцию юному лидеру чемпионата мира в Формуле-1, который видит в Папе источник вдохновения, отражающий христианские ценности и дух солидарности Айртона [Сенны] — образца веры и спортивного мастерства для итальянского «чудо-ребёнка», — сказано в материале издания Corriere dello Sport.

После Гран-при Барселоны-Каталуньи, где победу одержал Льюис Хэмилтон на «Феррари», Антонелли всё ещё удерживает лидерство в чемпионате, опережая британца на 41 очко.