MotoGP и команды подписали коммерческое соглашение на примере «Договора согласия» Ф-1

Команды MotoGP впервые выступили единым фронтом и подписали коммерческое соглашение с владельцами чемпионата, сообщает The Race. Договорённость была достигнута ещё две недели назад на Гран-при Венгрии, а теперь сделка официально оформлена. Официально о ней объявят в пятницу перед Гран-при Чехии в Брно. Об этом сообщает издание The Race.

Переговоры шли несколько месяцев. Liberty Media, которая теперь управляет чемпионатом, просила команды и гонщиков активнее участвовать в маркетинговых активностях. Команды в ответ требовали увеличить их долю от доходов серии.

Стороны обменивались предложениями: руководство хотело ввести постоянных резервных гонщиков и перейти на формат с одним мотоциклом на гонщика. Команды добивались большего влияния на календарь.

В апреле, на Гран-при Испании, несколько команд не пришли на мероприятие MotoGP для спонсоров и медиапартнёров — к тому моменту переговоры зашли в тупик.

Объединиться производителям удалось во многом благодаря руководителю «Априльи» Массимо Риволе. Он знает, как устроены такие переговоры в Формуле-1, — раньше Ривола работал спортивным директором «Феррари».

По утверждениям источника, теперь, когда соглашение подписано, можно ждать новостей о переходах гонщиков. Сделки, которые согласовали ещё в январе (например, продление контракта Марка Маркеса с «Дукати» и переход Франческо Баньяи в «Априлью»), объявят в ближайшие дни.