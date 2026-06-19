Бортолето заявил, что «Ауди» теряет более секунды на круге из-за отставания в мощности

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето заявил, что из-за отставания силовой установки болид команды теряет более секунды на круге на некоторых трассах. По словам бразильца, шасси R26 является конкурентоспособным, однако двигатель остаётся главным ограничивающим фактором.

«Я думаю, очевидно, что у нас очень сильное шасси. Это ещё не то шасси, способное выиграть чемпионат… У нас пока нет такой машины, на которой, имей мы отличный двигатель, мы могли бы побеждать в гонках, но у нас шасси, которое сегодня очень конкурентоспособно.

Из ADUO также ясно, что у нас дефицит по двигателю, и мы теряем довольно много на каждом круге. По-моему, Маттиа [Бинотто] уже упоминал в прошлом — больше секунды, в зависимости от трассы, и это не преувеличение. Это правда о том, где мы находимся, и это нормально, потому что это первый сезон нашего двигателя.

Мы разработали всё собственными силами, с людьми, которые работают в «Ауди» уже много лет. Поэтому я считаю, что область, в которой у нас наибольший запас для улучшения, — это определённо двигатель. Я думаю, нам нужно время. Также думаю, у нас есть структура, у нас есть деньги, у нас есть всё необходимое, есть люди, чтобы побеждать, нам просто нужно время на развитие, потому что гонки — это не теннис и не футбол, где можно быстро всё изменить.

Они производят детали, на подготовку которых уходит безумное количество времени, чтобы они были готовы к разработке, к тестированию, к установке на машину, и в этом смысле нам нужно быть терпеливыми.

Я уже запросил план для команды, и я вижу этот план в средне- и долгосрочной перспективе очень чётко. Поэтому я уверен, что мы будем бороться за высокие места очень скоро», — приводит слова Бортолето издание PlanetF1.