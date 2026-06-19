Култхард: Леклер может чувствовать себя в безопасности из-за нового контракта с «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что гонщик Шарль Леклер может не беспокоиться о своём будущем в «Феррари», несмотря на то что в последних гонках его опережает напарник Льюис Хэмилтон.

«Он [Леклер] уже достаточно зрелый в своей карьере, чтобы понимать: когда ты выступаешь против семикратного чемпиона мира, ты уж точно не будешь побеждать его постоянно. Вероятно, когда он только перешёл из «Мерседеса», всё оказалось несколько проще, чем он ожидал, — он, по сути, по-прежнему оставался тем, кто задаёт темп внутри команды.

Но то, что мы наблюдаем в этом году, — вспомните Шанхай, где они обгоняли друг друга, снова обгоняли, сражались, — мы тогда задавались вопросом, правильно ли поступает «Феррари», позволяя своим пилотам гоняться друг с другом? Но на самом деле для нас это было великолепное зрелище. Это было то самое время, когда Льюис Хэмилтон вернулся к своей лучшей форме.

Леклер будет разочарован своим собственным выступлением в последних нескольких Гран-при. Но у него есть многомиллионный гарантированный контракт, рассчитанный на будущее, и даже если для него всё сложится наихудшим образом — при том что Льюис стабильно приносит результат, одерживает победы, выигрывает чемпионат, — Льюис, несомненно, будет оставаться в гонках ещё от силы два, может быть, три года. Я не могу себе представить, чтобы он оставался ещё на следующие пять лет, что, как я полагаю, составляет срок действия контракта Шарля Леклера», — заявил Култхард в подкасте Up to Speed.