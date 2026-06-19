«Мерседес» объяснил отказ от пересмотра результатов Гран-при Монако

Команда «Мерседес» подтвердила, что не будет добиваться изменения результатов Гран-при Монако через поданный ранее запрос на право пересмотра.

«Мы можем подтвердить, что отозвали наш запрос на пересмотр решения, касающегося штрафов, полученных и отбытых Джорджем Расселлом во время Гран-при Монако.

После решения отменить штраф Пьера Гасли для нас было важно изучить все доступные варианты, чтобы оценить влияние штрафа Джорджа за превышение скорости на пит-лейне на его итоговый результат.

У нас было ограниченное время для подачи запроса на пересмотр во время гоночного уикенда в Барселоне, и мы сделали это, чтобы сохранить за собой такую возможность.

Последующие совместные обсуждения с ФИА и Формулой-1 показали их решимость разобраться в уникальных обстоятельствах, возникших на Гран-при Монако, и активно устранить факторы, которые к ним привели.

Учитывая эту чёткую позицию, мы пришли к выводу, что дальнейшее продвижение нашего запроса на пересмотр не принесёт пользы ни нашей команде, ни спорту, поэтому мы отозвали своё обращение», — говорится в заявлении «Мерседеса».

Напомним, после гонки в Монако «Альпин» добилась отмены двух штрафов Пьера Гасли за превышение скорости на пит-лейне, доказав, что данные системы хронометража были некорректными. Это вызвало вопросы со стороны «Мерседеса», поскольку за аналогичное нарушение по ходу гонки был наказан Джордж Расселл.

При этом спор вокруг результатов Гран-при Монако окончательно не завершён: свои протесты по-прежнему рассматривают «Ред Булл» и «Макларен», которые обратились в Международный апелляционный суд ФИА.