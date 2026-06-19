«Начинаю скучать по мотоциклу». Зарко рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы

Французский мотогонщик Жоан Зарко рассказал о восстановлении после травмы колена, полученной в результате серьёзной аварии на Гран-при Каталонии MotoGP.

Фото: Из личного архива Жоанна Зарко

Фото: Из личного архива Жоанна Зарко

«Уже целый месяц! Я рад, что снова могу тренироваться. Не могу отрицать, что начинаю скучать по своей команде, по мотоциклу и по своему миру. Пока существует риск заражения, я не могу ложиться на операцию. Но время не проходит зря, ведь работа, проделанная с моим коленом перед операцией, поможет мне даже после неё. Так что мне ещё нужно немного подождать. А пока мои навыки игры на гитаре улучшаются, и так приятно проводить спокойное время с семьёй», — написал Зарко в социальной сети.

На Гран-при Каталонии гонка была остановлена красными флагами на 12-м круге из-за столкновения Педро Акосты и Алекса Маркеса на задней прямой между поворотами 9 и 10. После рестарта Зарко столкнулся с Лукой Марини и Франческо Баньяей в первом повороте и оказался зажат под мотоциклом. Гонку вновь остановили, пока француз получал медицинскую помощь.