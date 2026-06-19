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Джек Кроуфорд заменит Лэнса Стролла в первой практике на Гран-при Австрии

Джек Кроуфорд заменит Лэнса Стролла в первой практике на Гран-при Австрии
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Резервный пилот «Астон Мартин» Джек Кроуфорд примет участие в первой тренировке Гран-при Австрии, которая пройдёт на следующей неделе. Американец заменит в кокпите Лэнса Стролла и проведёт свой второй пятничный заезд в нынешнем сезоне после участия в первой практике Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 8, Шпильберг, Австрия
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26 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
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Для 21-летнего гонщика это станет уже четвёртым выступлением в рамках официальных сессий Формулы-1 за рулём болида «Астон Мартин». Ранее он участвовал в практиках в Мексике и Абу-Даби в 2025 году, а также в Сузуке в марте нынешнего сезона.

Согласно регламенту Формулы-1, каждая команда обязана предоставить молодым пилотам по две тренировки на каждом из основных болидов в течение сезона. После этапа в Австрии «Астон Мартин» выполнит половину обязательной программы, а Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл ещё по одному разу уступят свои машины новичкам до конца чемпионата.

Накануне Кроуфорд также работал с командой на шинных тестах «Пирелли» в Барселоне, где получил дополнительный опыт за рулём AMR26.

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