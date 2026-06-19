Российский гонщик высказался о штрафе, лишившем его экипаж подиума в Ле-Мане

Российский гонщик Владислав Ломко, занявший четвёртое место в классе LMP2 на суточном марафоне «24 часа Ле-Мана», рассказал о причинах, помешавших его экипажу подняться на подиум. Второй год подряд Ломко был близок к призовой тройке — в 2025-м он стал вторым, а на этот раз его экипажу на Vector Sport не хватило до третьего места менее 15 секунд.

— Где можно было найти эти 15 секунд, что не хватило до подиума?

— Оговорюсь, что часть гонки я не смотрел, потому что просто спал. Самое очевидное — штраф в виде проезда по пит-лейну. К сожалению, мы получили его после последнего сейфти-кара, при котором смогли бы опять сгруппироваться с конкурентами. Этот штраф выбил нас из борьбы, а ведь до наказания мы ехали впереди экипажа Panis, вошедшего в топ-3.

— К самому штрафу вопросов нет?

— Наказали за то, что один из моих сокомандников не снизил скорость под жёлтыми флагами. Гоночный директор здесь очень строгий: всегда хочет, чтобы мы не просто проезжали место инцидента с особым вниманием, как в некоторых других чемпионатах, а именно сбрасывали газ. Но это всегда непростой, спорный момент, когда прямо за тобой машина соперника — не понимаешь, насколько сильно надо сбрасываться. Сокомандник газ вообще не отпустил, так что, наверное, это заслуженный штраф, — рассказал Ломко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.