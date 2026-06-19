Российский гонщик признался, что за «24 часа Ле-Мана» поспал лишь два часа

Российский гонщик Владислав Ломко, занявший четвёртое место в классе LMP2 на суточном марафоне «24 часа Ле-Мана», рассказал о том, как ему и его экипажу удавалось восстанавливаться во время гонки.

— Насколько легко спать во время гонки?

— Зависит от твоего расписания. Например, у меня в этот раз было не то чтобы удобное: я сел за руль третьим по счёту, первый стинт поздно — запрыгнул в машину где-то в 8:15 вечера, а потом не мог поспать до следующего своего выезда с трёх до шести утра. Затем поспал два часа. Именно спать было легче, потому что команда арендовала нам комфортабельный моторхоум. То есть ты заканчиваешь отрезок, тебя чуть-чуть мнёт физиотерапевт, и сразу бежишь принимать душ и ложиться в удобную кровать. Это на самом деле очень сильно влияет. Это комфорт, который стоит своих денег.

— То есть вы спали за гонку два часа? Насколько легко было садиться за руль с утра?

— Я был полностью мёртвым после этих двух часов сна! У нас ведь небольшая разминка, проверяют реакцию с помощью тренажёра с лампочками — мои результаты были отвратительными! И ощущение, что я просто в каком-то трансе. Даже немножко подташнивало от малого количества сна.

Но как только сел в машину, всё было супер! Наверное, очень сильно помогает дневной свет. Ночью тебя всё-таки чуть клонит в сон, а дневное освещение сильно помогает, — рассказал Ломко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.