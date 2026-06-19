Российский пилот Ломко рассказал о своих шансах перейти в категорию гиперкаров WEC

Российский гонщик Владислав Ломко заявил, что активно ищет возможность перейти в категорию гиперкаров в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Я активно пытаюсь найти место, начиная с 2024 года. Мой менеджер Тьягу Монтейру общался с несколькими командами, но не всегда разговор доходит до дела. Мне бы побольше возможностей показать себя в квалификациях в Ле-Мане… В прошлом году я их почти не ехал по распоряжению команды, в этом квалификация прошла не особо удачно из-за разных обстоятельств.

Нужно показать свой потенциал, чтобы получить шанс показать себя уже в гиперкаре. Так или иначе, у нас сейчас ведутся разговоры с некоторыми командами, в том числе с частными, которые думают выставить свой гиперкар. Лёгкие разговоры ведутся всегда, но какой-то конкретики нет», — рассказал Ломко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.