В Формуле-1 обсуждают проведение спринта в Монако с 2027 года — RMC Motori

Руководство Формулы-1 рассматривает возможность включения спринтерского формата в программу Гран-при Монако начиная с сезона-2027. Об этом сообщает итальянский журналист Паоло Чиккароне.

«Действительно, трасса в Монако всегда представляла собой двойной вызов в квалификациях, и идея заключается именно в том, чтобы удвоить это зрелище. В пятницу пройдет спринтовая квалификация, в субботу утром — спринтовая гонка, а днём — вторая квалификация перед классическим Гран-при», — пишет Чиккароне в колонке для RMC Motori.

По информации источника, Liberty Media уже обсуждала этот вопрос с организаторами этапа в княжестве. Но отмечается, что окончательное решение пока не принято, а официального подтверждения возможного изменения формата уикенда в Монако нет.