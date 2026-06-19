Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: бенефис Месси, худший Роналду и топовая Аглия.
Смотреть трансляцию
14:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Формуле-1 обсуждают проведение спринта в Монако с 2027 года — RMC Motori

В Формуле-1 обсуждают проведение спринта в Монако с 2027 года — RMC Motori
Комментарии

Руководство Формулы-1 рассматривает возможность включения спринтерского формата в программу Гран-при Монако начиная с сезона-2027. Об этом сообщает итальянский журналист Паоло Чиккароне.

«Действительно, трасса в Монако всегда представляла собой двойной вызов в квалификациях, и идея заключается именно в том, чтобы удвоить это зрелище. В пятницу пройдет спринтовая квалификация, в субботу утром — спринтовая гонка, а днём — вторая квалификация перед классическим Гран-при», — пишет Чиккароне в колонке для RMC Motori.

По информации источника, Liberty Media уже обсуждала этот вопрос с организаторами этапа в княжестве. Но отмечается, что окончательное решение пока не принято, а официального подтверждения возможного изменения формата уикенда в Монако нет.

Сейчас читают:
Небывалый прецедент в Ф-1. Почему не стоило возвращать подиум в Монако гонщику «Альпин»
Небывалый прецедент в Ф-1. Почему не стоило возвращать подиум в Монако гонщику «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android