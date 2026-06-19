RMC Motori: Турция и Портиман могут заменить этапы Формулы-1 в случае изменений календаря

В Формуле-1 подготовили резервные варианты на случай возможных проблем с проведением этапов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает итальянский журналист Паоло Чиккароне.

По данным источника, если проведение Гран-при Азербайджана, запланированного на конец сентября, окажется под угрозой, его может заменить Гран-при Турции. Утверждается, что трасса «Истамбул-парк» готова принять этап уже в нынешнем сезоне.

Кроме того, в случае отмены заключительных гонок года в Катаре и Абу-Даби Формула-1 рассматривает вариант проведения двух финальных этапов на автодроме в Портимане. Среди преимуществ португальской трассы называются готовая инфраструктура и благоприятные погодные условия в регионе Алгарве в конце сезона.

При этом официальных заявлений со стороны Формулы-1 и ФИА по поводу возможных изменений календаря пока не последовало.