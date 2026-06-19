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Власти Турции рассказали о планах по модернизации трассы «Истамбул-парк»

Власти Турции рассказали о планах по модернизации трассы «Истамбул-парк»
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Президент Турецкой федерации автомобильного спорта (TOSFED) Эрен Учлертопрагы заявил, что на трассе «Истамбул-парк» планируется провести ряд улучшений, включая закрытие крыш над трибунами и увеличение вместимости, сообщает главный редактор турецкой редакции Motorsport Кемаль Сенгул в социальной сети Х.

По словам Учлертопрагы, большая часть трибун получит крыши, будет повышен комфорт для болельщиков, а также расширены открытые зоны. Кроме того, планируется увеличить вместимость автодрома.

Что касается международных соревнований, ведутся работы для проведения этапа WEC — если не в ближайшее время, в последующие годы. Также есть контакты с MotoGP, но переговоры не находятся на продвинутой стадии.

При этом, как отметил Учлертопрагы, планов по проведению ночной гонки для Гран-при Турции в Формуле-1 нет.

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