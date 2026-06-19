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«К сожалению, у меня белый». Хэмилтон заявил, что хочет изменить цвет кокпита «Феррари»

«К сожалению, у меня белый». Хэмилтон заявил, что хочет изменить цвет кокпита «Феррари»
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что хочет вернуть красный цвет кокпиту машины «Феррари».

«Прошло 30 лет с тех пор, как Михаэль [Шумахер] впервые выиграл за «Феррари». В тот день, если я нигде не гонялся сам, наверное, сидел дома на диване и смотрел ту гонку. Как и многие из вас, с тарелкой на коленях, ел сэндвич или, может быть, куриный суп с лапшой или что-то в этом роде в воскресенье — мне было 12 лет.

Я просто смотрел на эту красную машину и думал: «Интересно, каково это — сидеть в этом красном кокпите?» К сожалению, мой кокпит сейчас белый, чему я не очень рад. Хотел бы сидеть в красном, как Михаэль. Верну его к красному в какой-то момент.

Но каково это — сидеть в этой красной машине, что мне довелось испытать в прошлом году, а затем быть в этом красном комбинезоне, стоять на первом месте на подиуме перед этой потрясающей командой, которая пела государственный гимн», — приводит слова Хэмилтона Yahoo Sports.

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