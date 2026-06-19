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Журналистка рассказала о ненависти фанатов после вопроса Ферстаппену об аварии с Расселлом

Журналистка рассказала о ненависти фанатов после вопроса Ферстаппену об аварии с Расселлом
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Репортёр канала Sky Sports рассказала Рэйчел Брукс рассказала о реакции фанатов на вопрос Максу Ферстаппену («Ред Булл») о преднамеренном столкновении с Джорджем Расселлом («Мерседес») на Гран-при Испании Формулы-1 в 2025 году.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Нико Росберг был в нашей программе в тот уикенд и намекнул, что, по его мнению, это было преднамеренно. Именно это говорили наши эксперты. Нико, как гонщик Формулы-1 и чемпион мира, сказал, что это выглядело преднамеренно. Так что я нахожусь в эфире, нет никого лучше, чем чемпион мира Формулы-1, чтобы рассказать мне, что могло произойти в тот момент. Я сама не делаю никаких выводов, буквально передаю то, что сказал наш чемпион мира в штате. Поэтому я спросила Макса: «Это было преднамеренно?» И он ответил: «Имеет ли это значение?»

И я сказала: «Да, думаю, это имеет значение для болельщиков, которые смотрят, и для детей». Теперь он воспринял это так, что я говорю, что он является образцом для подражания и не должен так поступать, и он имеет полное право так это воспринимать. Но действительно подходила к этому с точки зрения болельщика.

Самое интересное в этой истории — получила много сообщений от людей из сферы телерадиовещания, спортивного вещания со словами: «Молодец, что задала этот вопрос». Потому что никто другой в том медиазагоне в тот день не задал ему этот вопрос. Даже мои коллеги сказали, что не задали бы его, потому что побоялись бы. Коллеги, которые работают в этом месте, признались, что не задали бы его. Я не чувствовала себя особенно храброй. Просто подошла к этому с любопытством.

Но что было потом… Фанаты и социальные сети — это просто ужасно. Мне писали, что мне никогда не следует позволять иметь детей, потому что сама плохой пример для подражания. Я читала самые ужасные вещи, которые только можно себе представить. Многое из этого приходило от профилей отцов с детьми, с дочерьми, и ты просто смотришь на это и думаешь: «Остыньте. Это гонка. Это гонка Формулы-1. Это спорт». Но то, что мне присылали, было ужасно. Абсолютно ужасно. Так что просто закрыла комментарии», — сказала Брукс на YouTube-канале Road To Success Podcast.

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