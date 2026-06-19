Карлос Сайнс: провожу один из своих самых сильных сезонов в Формуле-1

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за команду «Уильямс», оценил свои выступления в сезоне-2026.

«Провожу очень стабильный год. Если вернуться к первой тренировке в Австралии, до того как у меня возникла проблема в квалификации, из-за которой я не смог выехать, в гонке с передним антикрылом, каждый раз в этом году я был на высоте.

Вероятно, провожу один из своих самых сильных сезонов в Формуле-1. Очень доволен своей командой инженеров, тем, как подходим к году, тем, как сохраняем мотивацию, даже если не боремся за многое. Мы всё ещё выжимаем максимум из каждой гонки, из каждой ситуации, где можно набрать очки, с квалификацией.

Так что я горжусь этим. К сожалению, Формула-1 — очень жёсткий вид спорта, потому что если вы не боретесь за очки или за топ-5 или подиумы, люди на этом особо не сосредотачиваются, потому что все смотрят на топ-10 или топ-5. Пока для меня это хороший год, но это правда, что вы не будете особенно блистать, если вы не в топ-10», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.