Штайнер заявил, что недопустимо возвращать Гасли подиум на Гран-при Монако

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер раскритиковал решение ФИА вернуть Пьеру Гасли («Альпин») третье место на Гран-при Монако.

«Возвращать подиум было недопустимо. Просто после этого тогда нужно было отменить штрафы и для других, но они не могли этого сделать, потому что тогда наступил бы полный хаос. Очевидно, что принять такое решение и вернуть Гасли подиум — неправильно. Все остальные не могли отменить штрафы. Но так бывает — хорошего выхода нет.

Как бы мне ни хотелось видеть Пьера на подиуме, он должен был оказаться там по праву, а не из-за того, что что-то не соответствует правилам. Кто-то ошибся при измерении участка трассы, что бы вы ни делали, невозможно всё исправить. Я всегда хочу, чтобы андердог добился успеха, но вся эта ситуация — ни что иное как безумие, по моему мнению. Вся эта история с замерами скорости на пит-лейне», — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.