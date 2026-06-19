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Штайнер заявил, что недопустимо возвращать Гасли подиум на Гран-при Монако

Штайнер заявил, что недопустимо возвращать Гасли подиум на Гран-при Монако
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер раскритиковал решение ФИА вернуть Пьеру Гасли («Альпин») третье место на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Возвращать подиум было недопустимо. Просто после этого тогда нужно было отменить штрафы и для других, но они не могли этого сделать, потому что тогда наступил бы полный хаос. Очевидно, что принять такое решение и вернуть Гасли подиум — неправильно. Все остальные не могли отменить штрафы. Но так бывает — хорошего выхода нет.

Как бы мне ни хотелось видеть Пьера на подиуме, он должен был оказаться там по праву, а не из-за того, что что-то не соответствует правилам. Кто-то ошибся при измерении участка трассы, что бы вы ни делали, невозможно всё исправить. Я всегда хочу, чтобы андердог добился успеха, но вся эта ситуация — ни что иное как безумие, по моему мнению. Вся эта история с замерами скорости на пит-лейне», — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.

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