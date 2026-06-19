Штайнер призвал «Феррари» оставаться приземлённой после победы Хэмилтона в Испании

Экс-руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Гюнтер Штайнер высказался о победе Льюиса Хэмилтона («Феррари») на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Совершила ли «Феррари» прогресс? Будем надеяться, что так оно и есть для Фреда [Вассёра]. По моему мнению, это одна из тех вещей, когда нельзя сделать всё идеально, как это произошло на прошлом гоночном уикенде в Барселоне. Просто невозможно каждый раз добиваться такого совершенства.

Очевидно, это должно быть замечательно для них, надеюсь, они останутся приземлёнными и не вернутся к своим старым привычкам, когда казалось, что что-то всегда мешает. Им нужно оставаться приземлёнными и строить дальнейшее развитие на том, чего они достигли в Барселоне, потому что это было очень хорошо.

Мы и весь остальной мир всегда во всём сомневались, а теперь всё стало хорошо. Было бы хорошо для чемпионата, если бы они смогли продолжать в том же духе, потому что даже без виртуальной машины безопасности всё равно думаю, что Льюис выиграл бы гонку», — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.