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Штайнер призвал «Феррари» оставаться приземлённой после победы Хэмилтона в Испании

Штайнер призвал «Феррари» оставаться приземлённой после победы Хэмилтона в Испании
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Экс-руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Гюнтер Штайнер высказался о победе Льюиса Хэмилтона («Феррари») на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Совершила ли «Феррари» прогресс? Будем надеяться, что так оно и есть для Фреда [Вассёра]. По моему мнению, это одна из тех вещей, когда нельзя сделать всё идеально, как это произошло на прошлом гоночном уикенде в Барселоне. Просто невозможно каждый раз добиваться такого совершенства.

Очевидно, это должно быть замечательно для них, надеюсь, они останутся приземлёнными и не вернутся к своим старым привычкам, когда казалось, что что-то всегда мешает. Им нужно оставаться приземлёнными и строить дальнейшее развитие на том, чего они достигли в Барселоне, потому что это было очень хорошо.

Мы и весь остальной мир всегда во всём сомневались, а теперь всё стало хорошо. Было бы хорошо для чемпионата, если бы они смогли продолжать в том же духе, потому что даже без виртуальной машины безопасности всё равно думаю, что Льюис выиграл бы гонку», — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.

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