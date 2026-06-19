Серхио Перес может сменить «Кадиллак» из-за интереса сразу трёх команд — RN365

Мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес может покинуть «Кадиллак» из-за интереса сразу трёх команд к нему, о чём сообщили в RacingNews365.

«Различные источники в паддоке говорят, что одной из заинтересованных команд является «Уильямс». Ни для кого не секрет, что и Карлос Сайнс, и Алекс Албон охотно покинут команду из Гроува ради лучших возможностей, учитывая их мучительный старт сезона и отсутствие значительного прогресса на данный момент.

Поскольку рынок гонщиков ещё не набрал обороты, руководство команды пытается предпринять упреждающий шаг и рассматривает Переса как идеальное решение, если им придётся менять состав.

«Астон Мартин» также входит в число претендентов на Переса, поскольку, по слухам последних недель, они могут опасаться потери двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Самый возрастной гонщик на стартовой решётке, по слухам, рассматривается «Альпин» для подписания в конце года, которым руководит его менеджер Флавио Бриаторе.

Финансовое положение команды также позволит выплачивать Пересу значительную зарплату, который считается старым знакомым в Сильверстоуне: он выступал за предшественника команды с 2014-го по 2020-й, и хотя с тех пор произошли серьёзные изменения, многие люди из эпохи «Форс Индия»/«Рейсинг Пойнт» всё ещё работают там в инженерных и других областях. Важно отметить, что технический гуру «Астон Мартин», легендарный Эдриан Ньюи, работал с Пересом в «Ред Булл» и никогда не скрывал своего высокого мнения о технических способностях и опыте мексиканского гонщика.

Если «Альпин» не сможет переманить Алонсо обратно, подписание Переса также может стать для них привлекательным вариантом. В паре с Пьером Гасли они составят сильный дуэт во всех отношениях. Кроме того, Перес хорошо впишется в спонсорский портфель команды. Одним из ключевых партнёров «Альпин» является компания электронной коммерции Mercado Libre, которая также спонсирует гонщика, и этот шаг может быть особенно привлекательным для Gucci. Для люксового бренда латиноамериканский рынок стратегически важен, а Мексика представляет один из его наиболее значимых растущих рынков.

Коммерческая привлекательность Переса также была подчёркнута успехом его недавнего партнёрства с Tommy Hilfiger, где он быстро стал глобальным послом бренда и помог обеспечить высокую узнаваемость бренда и коммерческие результаты на ключевых рынках», — говорится в статье.