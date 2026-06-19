Култхард положительно оценил форму Лоусона в сезоне-2026

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард оценил форму новозеландца Лиама Лоусона из команды «Рейсинг Буллз» в сезоне-2026.

«Да, думаю, мы снова находимся в положении, когда должны комментировать результаты, были моменты, когда Лиам, как более опытный гонщик по логике вещей должен был бы, скажем так, вести за собой, но не мог. А теперь, похоже, всё устаканилось.

Мы можем признать, что Арвид — блестящий молодой талант. Следовательно, Лиам тоже проделывает блестящую работу, потому что они оба такие, не так ли? Они оба подстёгивают друг друга не только на трассе, но и за её пределами», — приводит слова Култхарда издание RacingNews365.