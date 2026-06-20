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В «Мерседесе» заявили, что выявили причины проблем с батареей на своих двигателях

В «Мерседесе» заявили, что выявили причины проблем с батареей на своих двигателях
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Технический директор команды Формулы-1 «Мерседес» Джеймс Эллисон заявил, что испытания на стенде помогли найти причины отказов батарей у двигателей немецкого коллектива.

Система страдает от высоких температур, длительное нахождение в плотном трафике за другой машиной не идёт батарее на пользу.

«Думаю, все, кто внимательно следит за Формулой-1, заметили, что эта проблема вывела из строя несколько машин с двигателями «Мерседеса» в течение сезона. Причины не всегда одинаковы, но в целом они берут начало в одной и той же области батареи. Думаю, большинство зон риска уже выявлены. С некоторой долей удачи, когда мы начнём постепенно внедрять новые детали в течение сезона, все должны показывать лучшие результаты, поскольку отказы были очень и очень болезненными.

Допускаем, что отказы всё ещё могут происходить, но стараемся, чтобы они случались во время стендовых испытаний и как можно реже на трассе. В первую очередь, когда происходит отказ, у команды есть тенденция, прежде чем полностью понять причину, сделать небольшой шаг назад, использовать оборудование чуть менее интенсивно, чтобы дать немного больше ресурса комплектующим, которые страдают. Тем временем другая часть команды пытается понять первопричину поломки, чтобы предложить достаточно надёжное решение», — приводит слова Эллисона Motorsport Italia.

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