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Льюис Хэмилтон появился на презентации Ralph Lauren в Милане

Льюис Хэмилтон появился на презентации Ralph Lauren в Милане
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон появился на презентации мужской одежды Ralph Lauren сезона весна-лето в рамках Недели моды в Милане.

Льюис является давним поклонником моды и появляется на различных показах.

Фото: Luca Bruno/AP/ТАСС

Сезон-2026 стал для британского гонщика вторым за рулём машины команды «Феррари», куда он перешёл в 2025 году. В минувшие выходные на Гран-при Барселоны-Каталуньи он одержал свою первую победу в итальянском коллективе в основной гонке. На Гран-при Китая — 2025 он стал лучшим в спринтерском заезде.

После семи этапов Льюис второй в личном зачёте — 115 очков. Лидер Андреа Кими Антонелли («Мерседес») имеет на своём счету 156 баллов.

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