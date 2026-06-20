В Формуле-Е ответили, разочаруются ли они в случае, если BYD придёт в Формулу-1

Генеральный директор Формулы-Е Джефф Доддс высказался о возможном появлении китайского автопроизводителя BYD в электрической серии на фоне их интереса к Формуле-1.

«Будет ли для нас разочарованием приход BYD в Формулу-1? Меня разочаровывают только те вещи, которые я контролирую, а вступление BYD в Формулу-1 не то, что я контролирую. Так что нет. Если BYD серьёзно войдёт в автоспорт и посвятит себя этому, и если они захотят пойти в Формулу-1, я думаю, для них было бы вполне логично быть в обеих сериях, потому что тогда у них была бы и полностью электрическая программа. Но нет, если бы они захотели пойти в Формулу-1, я подозреваю, их всё равно будет ожидать долгий путь. Так что нет, это не разочаровывает меня.

Я думаю, в чемпионате должен быть китайский производитель. Я считаю, это очень логично. BYD — не единственный китайский производитель. Сейчас много позитива вокруг таких компаний, как Xiaomi, и, очевидно, Geely Group и подобных производителей. Так что я не думаю, что они единственный китайский производитель, но я считаю, что наличие китайского производителя имеет смысл. Но, как мы с вами обсуждали, у них нет богатой истории в автоспорте, и войти в автоспорт и быстро стать конкурентоспособным — сложная задача», — приводит слова Доддса RacingNews365.