«Феррари» готовится к переходу на новое топливо от Shell для увеличения мощности двигателя

Команда Формулы-1 «Феррари» готовится к переходу на новое топливо от Shell, которое было разработано специально для обновлений двигателя внутреннего сгорания итальянской команды, разрешённых по системе ADUO, о чём сообщили в Motorsport.

«Феррари» ожидает официального одобрения ФИА, прежде чем представить свой модернизированный двигатель Формулы-1 ориентировочно на Гран-при Австрии. Обновлённая силовая установка развивает концепцию её стальной головки блока цилиндров. Использование стального сплава вместо алюминия для головки блока цилиндров позволяет значительно повысить температуру в камере сгорания; с алюминием при тех же температурах структурные разрушения были бы неизбежны.

В сочетании с новым топливом Shell, разработанным специально для этой конфигурации, ожидается, что это поможет сократить дефицит мощности. Команда отправит третью версию своей силовой установки 067/6 в Шпильберг, с модификациями, разрешёнными в рамках ADUO, и будет использовать её в ожидании одобрения ФИА.

«Феррари» до сих пор использовала «горячий» двигатель, с температурой впускного воздуха на входе в интеркулер более 100°C (по сравнению с типичными 60-70°C в традиционных конструкциях). Начиная с Гран-при Австрии, этот предел будет увеличен до более чем 115°C.

Более высокая температура и давление внутри камеры сгорания позволят сгорать значительно большей части топливных частиц, производя меньше выбросов и достигая значительно более эффективного процесса сгорания. Результатом должно стать увеличение мощности двигателя, поскольку большая часть химической потенциальной энергии превращается в механическую работу при более чистом сгорании», — говорится в статье.