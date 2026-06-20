«Разочарование заметно». Култхард — об Албоне в «Уильямсе»

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался об Алексе Албоне из команды «Уильямс».

«Я думаю, его разочарование заметно, когда слушаешь радио и смотришь на него. Это не новая девушка, от которой он в восторге. Это отношения, и эти отношения прошли разные стадии. Бытие гонщика требует огромных эмоциональных, физических и жизненных вложений. Это не то, что можно выключить в пятницу вечером и включить обратно в понедельник утром. Это не работа с девяти до пяти.

Он абсолютно предан этому пути, и этот путь не приблизил его к большим достижениям. Так что, думаю, он будет, что вполне понятно, думать: «Слушай, я уже давно здесь. Что идёт не так? Почему мы не видим прогресса, который, как я думаю, был в последних нескольких гонках?» — приводит слова Култхарда RacingNews365.