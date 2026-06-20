Деннис выиграл гонку Ф-Е в Санье с массовой аварией, два экс-пилота Формулы-2 на подиуме

В субботу, 20 июня, на городской трассе в Китае прошла гонка седьмого этапа Формулы-Е в сезоне-2026 Санья Е-при, победу в которой одержал британский гонщик команды «Андретти» Джейк Деннис. Второе место занял его напарник из Бразилии Фелипе Другович. Третьим финишировал бывший гонщик Формулы-2 Хосеп Мария Марти («Купра Киро»), для которого это второй подиум в дебютном сезоне.

В середине заезда произошёл массовый завал, который испортил стратегии многим пилотам, особенно тем, кто взял режим атаки на круге аварии.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-Е. 11-й этап. Санья Е-при (топ-10):

1. Джейк Деннис («Андретти») — 39 кругов.

2. Фелипе Другович («Андретти») +1.112.

3. Пепе Марти («Купра Киро») +2.104.

4. Ник де Врис («Махиндра Рейсинг») +2.855.

5. Антониу Феликс да Кошта («Ягуар») +5.702.

6. Максимилиан Гюнтер («Пенске») +7.116.

7. Нико Мюллер («Порше») + 8.780.

8. Жан-Эрик Вернь («Ситроен») +9.036.

9. Тейлор Барнард («Пенске») +9.373.

10. Лукас ди Грасси («Лола Ямаха») +9.881.