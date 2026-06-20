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Формула-Е — результаты Санья Е-при в Китае

Деннис выиграл гонку Ф-Е в Санье с массовой аварией, два экс-пилота Формулы-2 на подиуме
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В субботу, 20 июня, на городской трассе в Китае прошла гонка седьмого этапа Формулы-Е в сезоне-2026 Санья Е-при, победу в которой одержал британский гонщик команды «Андретти» Джейк Деннис. Второе место занял его напарник из Бразилии Фелипе Другович. Третьим финишировал бывший гонщик Формулы-2 Хосеп Мария Марти («Купра Киро»), для которого это второй подиум в дебютном сезоне.

Формула-Е 2026. Этап 11, Санья, Китай
Санья. Гран-при. Гонка
20 июня 2026, суббота. 10:05 МСК
Окончено
1
Джейк Деннис
Andretti FE
2
Фелипе Другович
Andretti FE
3
Хосеп Мария Марти
Cupra Kiro

В середине заезда произошёл массовый завал, который испортил стратегии многим пилотам, особенно тем, кто взял режим атаки на круге аварии.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-Е. 11-й этап. Санья Е-при (топ-10):

1. Джейк Деннис («Андретти») — 39 кругов.
2. Фелипе Другович («Андретти») +1.112.
3. Пепе Марти («Купра Киро») +2.104.
4. Ник де Врис («Махиндра Рейсинг») +2.855.
5. Антониу Феликс да Кошта («Ягуар») +5.702.
6. Максимилиан Гюнтер («Пенске») +7.116.
7. Нико Мюллер («Порше») + 8.780.
8. Жан-Эрик Вернь («Ситроен») +9.036.
9. Тейлор Барнард («Пенске») +9.373.
10. Лукас ди Грасси («Лола Ямаха») +9.881.

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