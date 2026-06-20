«То, о чём я просил в прошлом году». Льюис Хэмилтон — о развитии «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о прогрессе «Феррари».

«Лидирующая позиция? Сезон ещё только набирает обороты, чтобы оказаться там. Но эти ребята действительно прислушались и усердно работали, чтобы добавить производительности и быть инновационными. В этом году всё построено на инновациях.

Мы вышли с элементом на заднем выхлопе. Мы вышли с интересным задним антикрылом, что принято называть теперь «Макарена». Инновационность — это то, о чём я просил в прошлом году. Было такое ощущение, что эта команда должна быть лидером в этом, и они показали, что могут и будут. У нас впереди много работы. Это ни в коем случае не то, что будет происходить постоянно. Нам предстоит подняться на очень, очень крутую гору, чтобы попытаться сделать то, что «Мерседес» делал весь год до сих пор», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.